Harry e Meghan in attesa del secondo figlio. Con un omaggio a Lady Diana

Ormai è divorzio, sicuro, è solo una questione di tempo. Lui non sopporta più lei e in più la Famiglia si fa sentire e vuole che lasci la yankee al suo destino. Maledetto il giorno in cui si sono sposati…

I tabloid e le riviste scandalistiche di mezzo mondo sono settimane che si dicono certi che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sia ormai al capolinea.

Poi succede che il fotografo Misan Harriman pubblica su Twitter una foto dei due scattata proprio da lui nel giardino della loro casa di Santa Barbara, California (chissà questa cosa che mal di pancia provoca a Buckingham Palace…) in cui una Meghan sorridente e sdraiata sull’erba, con la testa appoggiata sulle gambe del marito, fa bella mostra di un pancione inequivocabile.

E se qualcuno avesse ancora dei dubbi ci pensa lo stesso Harriman, da anni grande amico di lei, a fugarli, visto che scrive: “Meg, ero presente al tuo matrimonio per essere testimone dell’inizio della tua storia d’amore e sono onorato di averlo visto crescere. Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per questa gioiosa notizia!”.

Quindi no, Meg e Harry non solo non divorziano, ma daranno un fratellino o una sorellina ad Archie, il loro primogenito nato nel maggio 2019.

Esperti e appassionati delle cose della Casa Reale britannica hanno poi notato che la data dell’annuncio non è stata scelta a caso: non solo si tratta del giorno di San Valentino, ma il 14 febbraio del 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta proprio di Harry.

L’annuncio del nuovo arrivo, il primo via social per un Windsor, arriva qualche mese dopo la notizia che nei mesi scorsi Meghan ha avuto un aborto spontaneo.

E a Londra che dicono? Fonti reali hanno fatto sapere ai media britannici che erano stati informati in anticipo e sono state diffuse delle congratulazioni, però tutte ufficiose. A mezzo stampa.

Silenzio assoluto invece da parte del fratello William, erede al trono.

(Foto Getty Images)