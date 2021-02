La Regina Elisabetta e quel suo legame speciale con il nipotino più piccolo

E’ passato più di un anno da quando la Regina Elisabetta II ha abbracciato il piccolo Archie, ossia da quando il Principe Harry e la Duchessa di Sussex Meghan Markle sono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, prima in Canada e poi negli Stati Uniti.

Tuttavia la sovrana porta avanti il «tenero legame col nipotino» attraverso le videochiamate. Come ha rivelato una fonte al Daily Express, c’è «un legame speciale tra la regina 94enne e il nipotino, che il 6 maggio compirà 2 anni. La regina, tra i Windsor, è quella che ha trascorso più tempo con Archie quando i Sussex vivevano a Londra».

E probabilmente nonna e nipotino dovranno accontentarsi di contatti virtuali ancora per un po’… Sembra infatti che Meghan e Archie, la prossima estate, non accompagneranno Harry nel Regno Unito. Il duca di Sussex dovrebbe recarsi a Londra per una serie di eventi cui non può sottrarsi: il 95esimo compleanno di Elisabetta II che si celebra ufficialmente il 12 giugno durante Trooping the Colour; il 100esimo del Principe Filippo, il 10 giugno; l’inaugurazione della statua in ricordo di mamma Diana il primo luglio, giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni.

Si dice inoltre che Harry e consorte vogliano rinegoziare con la regina i termini della “Megxit”: secondo i tabloid britannici intendono chiedere «un altro anno nella famiglia reale». Il «periodo di prova» concesso ai Sussex da Queen Elizabeth scadrà infatti il prossimo 31 marzo.

(Foto Getty Images)