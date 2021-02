Quell'amore tutto speciale di Beatrice e Pierre Casiraghi per la semplicità

La nobiltà ha poco a che vedere con i titoli ereditari e con il sangue: E' fatta da gentilezza d'animo, cortesia nei modi, stile, semplicità e capacità di riconoscere i veri valori della vita.

Un esempio? Eccolo: la bellissima coppia formata da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Schivi, poco amanti dei riflettori e dei paparazzi, genitori felici e attenti di due figli. E adesso anche contadini gioiosi. Come molti altri giovani, infatti, anche Beatrice e Pierre hanno scoperto in questi ultimi tempi la campagna. Una tendenza che ha visto parecchi ragazzi abbandonare la città e decidere di dedicarsi ad attività che valorizzano il territorio e una cultura fatta di rispetto per l'ambiente e per la natura che ci circonda.

Così, Beatrice e Pierre hanno trascorso i mesi del lockdown nella loro fattoria. Lavorando a stretto contatto con gli animali che vi erano ospitati. Beatrice ne ha parlato durante un'intervista con L’Officiel Monaco: «Abbiamo una fattoria nel Sud della Francia, dove abbiamo trascorso il lockdown, in cui ci occupiamo dei nostri animali – capre, mucche, cavalli, pecore – ventiquattro ore su ventiquattro». In un'altra intervista, aveva anche rivelato che «Adesso posso mettere in curriculum che so tagliare le unghie alle capre! Facciamo il formaggio e abbiamo iniziato a coltivare l’orto, sogniamo di diventare il più possibile autosufficienti».

L'impegno ecologista della coppia non è certo una novità: nel 2019 Pierre Casiraghi ha condotto Greta Thunberg al summit dell'ONU a New York con il suo catamarano a energia naturale, sensibilizzando anche il mondo sul delicato problema dell'inquinamento degli oceani. E da quella avventura Beatrice ha tratto il libro per bambini "Capitan Papaia e Greta – La piccola guerriera che voleva attraversare l’Oceano", per portare il messaggio ecologista anche ai più piccoli.

Messaggio che in famiglia è stato prontamente recepito. Come ha infatti raccontato Beatrice, sempre a L’Officiel Monaco: uno dei suoi figli «Qualche tempo fa, guardando l’erba che cresceva nel campo, mi ha detto: “Mamma, la terra è fredda”. E ha messo una coperta sull’erba, per scaldarla».

(Foto Getty Images)