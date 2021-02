Charléne di Monaco protagonista di stile

Sempre più stile. Sempre più carattere. La Principessa Charléne continua a presentarsi in pubblico con una disinvoltura e un appeal davvero freschi e contemporanei, che raccontano di una donna appagata e sicura di sé.

Guardatela nelle ultime foto che la ritraggono. L'occasione è ufficiale: la Principessa Charlene e il Principe Alberto si trovano alla Yacht Club Monaco, per la presentazione dei nuovi blazer della federazione di rugby monegasca. Un'uniforme davvero elegante, indossata anche dalla Coppia Principesca. E indovinate chi l'ha disegnata? Be', la Principessa Charléne in persona, che ha scelto il particolar color vinaccia della giacca e il suo taglio.

A proposito di taglio, la Principessa Charléne mostra i capelli corti e rasati che tanto scalpore hanno suscitato lo scorso Natale. E' da qualche tempo che la Reale ha dato un'impronta contemporanea e ricca di carattere ai suoi look, tra chiodi in pelle dai colori vivaci e gessati maschili.

Il taglio di capelli rasato era stato desiderato da tanto tempo, come Charléne ha dichiarato al magazine People: «Volevo farlo da molto tempo. Semplicemente ho deciso di farlo», ha spiegato. E, se si chiedevate come l'avesse preso il Principe Alberto, la stessa Principessa ha confessato: «ci è voluto un po’ per accettarlo e farselo piacere». Ma adesso, ne siamo certi, anche il Principe è entusiasta quanto noi della nuova Charléne dai capelli rasati.

(Foto Getty Images)