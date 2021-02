Quella bellissima regola della Famiglia Reale, che dovremmo adottare tutti

Maria Teresa Turrion Borrallo, ai più sconosciuta, è in realtà una delle persone più importanti che ruotano attorno alla famiglia reale britannica, perché ha il compito di occuparsi dei piccoli George, Charlotte e Louis.

Naturalmente, il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, non hanno scelto una "tata qualsiasi", per i loro principini. Maria Teresa Turrion Borrallo, nata a Palencia, dopo la laurea in pedagogia in Spagna, ha infatti imparato il "mestiere" al Norland di Bath, il prestigioso college che istruisce bambinaie di alta qualità dal 1892.

Dietro l’uniforme beige, la bombetta e i guanti bianchi, però, si nasconde un’esperta di arti marziali, in grado di rendere inoffensivo chiunque tenti di avvicinarsi ai tre pargoli di William e Kate. Tata Maria, parla correntemente sei lingue ed è una vera esperta di primo soccorso e guida veloce, addestrata a trovare vie di fuga, quando la situazione si mette al peggio.

Al suo ruolo, dal 2014, da quando vive fra le mura di Kensington Palace e Anmer Hall, si aggiunge quello della discrezione: niente profili social, niente che possa compromettere in alcun modo la sicurezza dei tre pargoli.

Tra i doveri della "Mary Poppins" reale anche quello di non pronunciare una determinata parola: "bambini". "Un segno di rispetto nei confronti dei piccoli, come individui, per non dare l’impressione di sentirsi superiori in quanto si è adulti", viene spiegato. Quindi tata Maria, quando si rivolge ai principini, lo fa chiamandoli semplicemente con il loro nome di battesimo.