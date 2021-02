Quella nostalgia del Principe Harry per la famiglia... e il veto della Regina

Nostalgia canaglia, anche per i reali d’Inghilterra. Il Principe Harry, sesto in linea di successione al trono Windsor, rimpiange la patria, ma nonna Elizabeth agita il veto.

Più di un anno fa, il 36enne ribelle Duca di Sussex decise di lasciare le incombenze monarchiche e di trasferirsi in America con moglie Meghan e figlio Archie.

Il varo di una serie di progetti (tra cui un megacontratto con una nota casa di produzione televisiva) e la situazione sanitaria mondiale, ne hanno impedito il ritorno a Londra. E adesso? Adesso il secondogenito di Lady D ripensa all’improvvida Megxit e realizza che no, non riesce proprio ad adattarsi all’American way of life.

Vorrebbe trascorrere più tempo in terra albionica… e magari anche conservare i suoi titoli militari: Capitano Generale dei Royal Marines, Comandante aereo onorario della Royal Air Force Honington e Commodoro in capo, oltre che Royal Naval Commander.

L’irrequieta coppia potrebbe far rientro all’ombra del Big Ben in primavera e provare a trattare. Ebbene, cosa ne pensa la Regina? Secondo una fonte interna a palazzo, in sostanza: suo nipote non può stare per metà dentro e per metà fuori.

Un ruolo ibrido è assolutamente incompatibile con lo status di rappresentante della corona britannica. La speranza del pargolo è legata alla revisione entro 12 mesi degli accordi, fissati col ‘divorzio’ consensuale dalla semidivina e ingombrante family: prevista il 31 marzo.

Il punto interrogativo è grande come Buckingham Palace: una sovrana, capace di regnare per 69 anni e di sopravvivere a 13 presidenti Usa e a 6 papi, sarà capace di ammorbidirsi davanti all’adorato discolo?