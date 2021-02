Se Charlotte Casiraghi apre un salotto letterario in casa di Coco Chanel

Charlotte Casiraghi non è una bellezza come le altre. L'ennesima riprova? Dal gennaio di quest'anno è stata nominata brand ambassador di Chanel. E, invece che limitarsi a indossare i meravigliosi abiti della maison, ha lanciato un'iniziativa davvero originale e che racconta tutta la sua passione per la cultura e la poesia.

Charlotte ha infatti dato vita ai rendez-vous letterari di Rue Cambon. In Rue Cambon si trova la casa appartenuta a Coco Chanel, il palazzo del XVIII secolo che ospitava la boutique (al pianterreno), la grande sala per presentare le collezioni (al primo piano), l'appartamento privato (al secondo piano), lo studio e gli atelier (al terzo piano). Ancora oggi la configurazione del palazzo è immutata e Charlotte ospita proprio in queste stanze ricche di tanta bellezza e tradizione i suoi incontri con scrittori e filosofi.

Eccovi un primo assaggio degli incontri. Charlotte confessa in questo video quali sono i suoi libri più amati.

Nell’appuntamento numero zero è stata ospite la scrittrice Sara Chiche che ha parlato della scrittrice e psicanalista Lou Andreas-Salomé, una figura ricca di intelligenza e fascino.

L'amore di Charlotte per la lettura e la filosofia non è certo una sorpresa. La giovane Casiraghi si è infatti laureata in filosofia alla Sorbona, organizza a Monte Carlo i Rencontres Philosophiques de Monaco e ha scritto con il professor Roberto Maggiori il libro "Arcipelago di Passioni".

Non resta dunque che seguire questi appuntamenti, per scoprire a quali affascinanti argomenti ci introdurrà Charlotte.

