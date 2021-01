Charlotte Casiraghi non è mai stata tanto incantevole

E' un vero inno alla grazia e alla bellezza, il servizio fotografico che ha per protagonista Charlotte Casiraghi. La figlia della Principessa Carolina è infatti da gennaio nuovo ambassador della maison Chanel, alla quale è legata da un vincolo affettivo che dura da tempo (il grande Karl Lagerfeld era un caro amico di famiglia e aveva collaborato per anni anche all'organizzazione del ballo della Rosa a Monte Carlo).

Dotata di una spontanea eleganza, sofisticata senza essere mai distante o irraggiungibile, riflessiva e schiva, dedita alla filosofia, Charlotte è davvero la scelta ideale per un brand creato da una donna intelligente, volitiva e forte come Coco Chanel.

Adesso sono state diffuse alcune foto in anteprima che vedono la giovane Casiraghi protagonista della campagna Primavera/Estate 2021. Le immagini sono state realizzate dal celebre duo di fotografi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin. A renderle ancora più suggestive, e suggellare maggiormente il legame con Charlotte, è il fatto che siano state scattate proprio a Monte Carlo. L'atmosfera è quella del set di un film, tra momenti in bianco e nero e lampi di colore. E' un racconto sospeso tra sogno e realtà, tra giorno e notte, di cui Charlotte è magnifica protagonista.

E, mentre Charlotte si dedica a Chanel, Beatrice Borromeo, moglie del fratello della giovane Casiraghi, Pierre, è stata scelta da Dior come testimonial. Insomma, in famiglia lo stile non manca...