Lady Diana o Kristen Stewart? La somiglianza è impressionante

Guardate questa foto: se non foste stati avvisati che arriva direttamente dal set del film "Spencer", credereste che non sia di Lady Diana? Probabilmente no.

E invece nella foto è ritratta Kristen Stewart, nei panni dell'amatissima Diana, Principessa del Popolo. La somiglianza, come si dice in questi casi, è impressionante. Sembra di trovarsi davvero di fronte alla sfortunata Lady Diana. Va dunque detto che il film dedicato alla madre di William e Harry, alla moglie assai poco amata dal Principe Carlo, alla nuora scomoda per la Regina Elisabetta, sembra promettere molto bene. Alla regia c'è poi Pablo Larraín, l'autore che ci ha affascinato con "Jackie.", il film dedicato alla vedova del Presidente John Kennedy.

E, come in "Jackie", anche in "Spencer" il racconto si concentra su un momento particolare della vita della protagonista. In questo caso, quel fine settimana, all’inizio degli Anni 90, in cui Diana si rese finalmente conto con lucidità che il suo matrimonio da fiaba era in realtà una trappola che stava avvelenando la sua vita. Il film racconta così i tre giorni trascorsi da Diana a Sandringham, per le vacanze natalizie, quando la Principessa prese la sua decisione più coraggiosa, rinunciando al marito e alla corona da futura Regina.

Ancora non si sa chi avrà i ruoli dei Principi Carlo e William e affiancherà la Stewart sul set. Da parte sua. l'attrice ha dichiarato: «"Spencer" è un tuffo nell’immagine emotiva su chi fosse Diana in un momento di svolta fondamentale nella sua vita... È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di nascita: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a essere se stessa, mentre si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei».