Piccole principesse crescono... la simpatia di Gabriella di Monaco è contagiosa

Dolce, simpatica e molto spigliata. Gabriella di Monaco, primogenita del principe Alberto II e della principessa Charlène, ha rubato la scena durante la festa religiosa dedicata alla patrona del Principato, Santa Devota. Insieme alla mamma, al papà e al fratellino Jacques la piccola è stata la vera protagonista dell'evento, con la sua eleganza e spontaneità.

In un completo rosa confetto, firmato Dior, borsetta e sneakers, la principessina sta crescendo e si diverte a dare fuoco alla paglia che brucerà la barca di legno, simbolo della festa. Santa Devota, nata in Corsica, è stata perseguitata e uccisa a causa della sua fede cristiana. Durante il viaggio in Africa per darle degna sepoltura, la barca che conteneva le sue spoglie approdò sulle rive del Principato a seguito di una furibonda tempesta. Da qui nasce la tradizionale festa per renderle omaggio.

Tutti i presenti sono rimasti affascinati dalla spontaneità e simpatia della piccola, che con una candela ha contribuito al rito celebrativo. Sempre al fianco di suo fratello, Gabriella ha tutte le carte in regola per diventare una principessa molto amata.

Sembra aver preso tutta la grazia di mamma Charlène, che in occasione dell'evento religioso ha sfoggiato un cappotto rosso e un baschetto nero per coprire il particolare taglio di capelli alla mohicana, che ha fatto tanto scalpore qualche tempo fa.