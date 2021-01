Quando Charlotte Casiraghi incontra Penelope Cruz

Charlotte Casiraghi e Penelope Cruz sono l'esempio di come il vero fascino e la classe siano legate indissolubilmente alla cortesia dei modi, ai toni sommessi, alla gentilezza e all'impegno. In modo diverso, ma con lo stesso spirito, la figlia della Principessa Carolina e l'attrice spagnola sono un emblema di eleganza discreta, intelligenza ed empatia.

Non stupisce dunque trovarle insieme in un'occasione particolare: la sfilata Chanel Haute Couture primavera-estate 2021. Il grande Karl Lagerfeld, amico di famiglia della Principessa Carolina e di Charlotte, è scomparso da tempo. La sua erede, Virginie Viard, non ha troncato il legame d'affetto con i Principi di Monaco. Così non solo Charlotte è da quest'anno ambassador Chanel, ma è stata anche scelta per apparire nel video di presentazione della collezione.

Il video racconta una affettuosa festa di famiglia, al Grand Palais cui Lagerfeld era tanto affezionato. Sedute compostamente su sedie ben distanziate si trovano Charlotte e altri personaggi cari al mondo Chanel. Tra loro, appunto, Penelope Cruz, che indossò un meraviglioso abito in memoria dello stilista scomparso sul red carpet del Festival di Cannes nel 2019 e sfilò con un commovente outfit candido per la collezione autunno inverno 2019-2020.

In un'atmosfera raccolta e partecipe, sfilano le modelle con gli abiti della nuova collezione. Un giro, e poi prendono posto accanto alle ospiti illustri, rigorosamente in nero. Fino a comporre un quadro che unisce bellezza e commozione, eleganza e ricordo, semplicità e sogno. A brillare tra le ospiti illustri, oltre a Charlotte e Penelope, ci sono anche Marion Cotillard, Vanessa Paradis con la figlia Lily-Rose Depp.

«Sapevo che non avremmo potuto organizzare un grande spettacolo, che avremmo dovuto inventare qualcos'altro, così mi è venuta l'idea di un piccolo corteo che sarebbe sceso dalle scale del Grand Palais e sarebbe passato sotto archi di fiori. Come una festa di famiglia, un matrimonio», ha spiegato Virginie Viard. «Adoro le grandi riunioni di famiglia, quando le generazioni si uniscono. È così caldo. C'è questo spirito in Chanel, oggi. Perché anche Chanel è come una famiglia».

Il video della sfilata è stato affidato al celebre fotografo, regista e designer grafico olandese Anton Corbijn, noto per la sua collaborazione artistica con Depeche Mode e U2.