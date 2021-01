Camilla ci invita tutti a leggere. Con un club davvero speciale!

L'isolamento dalle persone amate e l'impossibilità di viaggiare in questo momento difficile hanno spinto molte persone a cercare conforto nella lettura. Non fanno eccezione i reali, come la Duchessa di Cornovaglia, il cui amore per i libri non è di certo una novità.

Sostenitrice di numerose organizzazioni letterarie, come la Royal Society of Literature, il BookTrust e il First Story, Camilla ora ha deciso di condividere la propria passione con il mondo lanciando il suo primo progetto individuale: si tratta di "The Reading Room", un gruppo del libro online nel quale scoprire i libri preferiti dai reali e dialogare con gli autori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Reading Room (@duchessofcornwallsreadingroom)

L'iniziativa è stata lanciata lo scorso 31 dicembre con un post che ha salutato gli utenti, dando loro il benvenuto nella sala di lettura di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia e fissando il primo appuntamento per il 15 gennaio 2021.

Camilla ha voluto inaugurare il suo progetto condividendo un primo spunto letterario con tanto di conversazione con l'autore. Si tratta de "Il ragazzo, la talpa, la volpe e il cavallo" di Charlie Mackesy. Lo stesso Mackesy ha poi realizzato una bellissima illustrazione per il club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Reading Room (@duchessofcornwallsreadingroom)

Dopo tanta attesa oggi, 15 gennaio, la prima stagione di The Reading Room è stata lanciata ufficialmente con la proposta di quattro libri selezionati dalla moglie del principe Carlo.

Si tratta di: "The Mirror & The Light" di Hilary Mantel, "Where the Crawdads Sing" di Delia Owens, "Restless" di William Boyd e "The Architect's Apprentice" di Elif Shafak. Come spiega la didascalia del post, nelle prossime otto settimane verrà presentato un libro ogni due settimane, ascoltando gli autori e fornendo spunti di discussione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Reading Room (@duchessofcornwallsreadingroom)

La duchessa invita tutti ad unirsi alla conversazione.