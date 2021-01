Charlotte Casiraghi e le altre: reali e modelle

L'ultima è stata Charlotte Casiraghi. Un modello di stile ed eleganza innati, che è stata scelta come brand ambassador di Chanel (e in passato era stata protagonista di campagne per Saint Laurent e Gucci).

Ma non si tratta naturalmente della prima "royal girl" che ha incantato il mondo della moda. Ecco le altre ragazze di sangue più o meno blu che hanno stretto un legame assai forte con l'universo del Fashion. Numerose si trovano proprio nel Principato di Monaco. Dopo la Principessa Stephanie, che è stata modella e stilista di costumi da bagno, anche la figlia Pauline ha debuttato alla Fashion Week di Parigi nel 2019 parigina con le sue creazioni eco-friendly e unisex, battezzate Alter. Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, è testimonial per Buccellati.

E nella casa reale britannica? Be', va ricordato che Kate Middleton conquistò il Principe William sfilando per beneficenza alla St. Andrews University, di cui i futuri sposi erano studenti. L'abito di Kate era davvero sexy e William (che pagò 400 sterline per assistere all'evento in prima fila) ne fu profondamente conquistato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 80sradical (@80sradical)

I Reali più vicini alla Regina Elisabetta però non possono lavorare per nessun brand. Discorso diverso per i parenti meno stretti. Così Kitty Spencer, nipote della Principessa Diana, ha posato per Bulgari e Dolce&Gabbana. E sempre per la griffe italiana ha sfilato anche Lady Amelia Windsor, nipote della Regina.

Sempre in Gran Bretagna, va ricordata la splendida Stella Tennant, scomparsa da poco. Era la nipote dell’undicesimo duca del Devonshire e apparteneva a una delle famiglie più aristocratiche e antiche del Regno. Stella era stata l'indimenticabile volto di Versace, Valentino, Alexander McQueen, Calvin Klein, Jean-Paul Gautier, Burberry e Chanel.

Embed from Getty Images

Non modelle, ma grandiose stiliste sono state poi due principesse: Diane von Fürstenberg, ex moglie del principe Egon von Fürstenberg, che ha creato il wrap dress, l'abitino in jersey senza zip io bottoni diventato icona per la sua bellezza e semplicità, e Irene Galitzine, la principessa russa (ma italiana d'adozione) che diede vita al pigiama palazzo.

(Foto Getty Images)