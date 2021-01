Che 2021 sarà per la Royal Family? Ecco tutti gli appuntamenti importanti nell’agenda dei reali

Il 2021 si preannuncia un anno sereno per la Royal Family. Dopo un 2020 contrassegnato da qualche imprevisto di troppo, dalla Megxit allo scandalo Epstein, i Windsor si preparano a celebrare diversi appuntamenti destinati a restare scolpiti nella storia della dinastia.

All’orizzonte stanno per giungere due royal baby. Il primo a vedere la luce sarà il figlio di Eugene di York e Jack Brooksbank, per il quale si contano ormai le settimane. Poi sarà la volta del terzogenito di Zara Phillips e Mike Tindall, che farà seguito a Mia, che compirà 7 anni il prossimo 7 gennaio, e Lena, nata invece due anni fa.

Aprile è invece il mese delle ricorrenze. Il 29 il principe William e Kate Middleton celebrano dieci anni di matrimonio. Chissà se l’evento rappresenterà anche il modo per distendere i rapporti tra i fratelli, figli del principe Carlo e Diana, nuovamente raffreddati dopo il lancio del sito Archewell. A proposito di matrimoni, invece, restano al momento soltanto un’ipotesi le seconde nozze di Beatrice di York.

Il 10 giugno sarà il compleanno del principe Filippo. Non uno qualsiasi per il duca di Edimburgo, che arriva addirittura in tripla cifra. Quale migliore occasione, Covid permettendo, per riunire l’intera famiglia? Allo stato attuale, però, l’unica cerimonia in pompa magna prevista cadrà nel 2022, anno in cui la Regina Elisabetta festeggerà il suo Giubileo di Platino, ovvero i 75 anni di reggenza.

(Credits: Getty Images)