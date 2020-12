La cartolina di Natale di Harry e Meghan con il piccolo Archie è dolcissima

In occasione delle festività di Natale sui social è stata condivisa una tenera cartolina di auguri che vede protagonisti il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie (di 19 mesi).

Lo scatto ritrae la famiglia sorridente nel giardino della loro casa a Montecito, in California: tutti seduti all'ingresso di una casetta bianca e blu, con un piccolo abete addobbato e in compagnia dei loro cani. Protagonista indiscusso è il piccolo di casa che, come mostra chiaramente la cartolina, ha ereditato i capelli rossi del suo papà.

"La foto originale - come riporta un portavoce della coppia - è stata scattata a casa loro all'inizio di questo mese dalla madre della Duchessa [Doria Ragland]. Il piccolo albero di Natale, comprese le decorazioni fatte in casa, è stato scelto da Archie e l'albero verrà ripiantato dopo le vacanze".

La cartolina è stata condivisa su Twitter da Mayhew, un ente di beneficenza per il benessere degli animali di cui Meghan è madrina. L'associazione ha tenuto a specificare che la coppia ha fatto anche una donazione personale per aiutare cani e gatti in difficoltà.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas.

