Voglia di tenerezza: le cartoline natalizie dei Reali hanno per protagonisti i piccoli di casa

La prima Christmas card la regalano Kate Middleton e il Principe William. O meglio il terzo e ultimo dei loro figli, Baby Louis. In queste ore sta circolando sul web la foto che ritrae la famiglia nella cartolina di Natale 2020, il biglietto di auguri che i Duchi inviano ad enti e associazioni a fine anno. Destinatario dello scatto, a giudicare dal biglietto di ringraziamento allegato, è l’NHS, ovvero il sistema sanitario nazionale britannico.

Il grande protagonista è proprio il piccolo Louis, collocato al centro e ritratto con un’espressione sorridente e divertita. Accanto a lui i fratelli maggiori, decisamente più composti. A colpire è soprattutto la naturalezza del terzogenito, venuta alla luce nell’aprile 2018, ulteriore conferma di come i Reali inglesi puntino a restituire un’immagine di speranza che li avvicini ancora di più al popolo, come sempre più spesso avvenuto negli ultimi mesi anche grazie agli interventi pubblici della regina Elisabetta.

Neppure per i Reali spagnoli il 2020 è stato un anno semplice, complice anche la partenza dell'ex Re Juan Carlos e il suo trasferimento negli Emirati. Anche in Spagna i Sovrani hanno deciso di parlare ai cittadini con una cartolina di Natale. La Regina Letizia e il Re Felipe, che hanno tagliato nei mesi scorsi il traguardo dei 16 anni di matrimonio, hanno mostrato la Principessa Leonor, erede al trono, e l’Infanta Sofia. La foto è stata scattata durante un viaggio a Somao, località che si è aggiudicata il premi per la “città esemplare – Asturia 2020”, fatto ad ottobre.

A dominare la scena, volgendo idealmente lo sguardo a un futuro (migliore), sono proprio le due sorelle, che appaiono decisamente affiatate. Serene e sorridenti, Leonor e Sofia si mostrano in abiti sportivi e disinvolti. Anche in questo caso la cartolina appare molto diversa rispetto a quelle degli anni precedenti. E neppure qui sembra un caso che la scena sia stata concessa a Leonor, proprio colei che è destinata a prendere in mano le redini della monarchia spagnola.

