Tutta la poesia di Santa Lucia nel video dei Reali di Svezia

Le festività si avvicinano, si sente sempre di più la voglia di trascorrerle, se possibile, nel calore della famiglia, in semplicità. Come hanno fatto i Reali di Svezia, nel giorno tradizionalmente dedicato a Santa Lucia, ricorrenza molto amata nel paese.

Il 13 dicembre è ricordato come un giorno che porta la luce nel mondo, dopo le lunghe tenebre invernali. Tra le usanze più praticate, c'è quella che suggerisce ai bambini di lasciare un bicchiere di latte e dei biscotti davanti la porta, di casa, per accogliere con affetto la Santa.

In Svezia si accendono le candele che adornano una ghirlanda: un rito amatissimo e suggestivo, che il Principe Carl Philip di Svezia e la moglie Sofia hanno voluto rinnovare anche quest'anno. A dar loro una mano, i piccoli di casa, Gabriel e Alexander.

Il video, pubblicato sulla pagina Instagram della Casa Reale, è di una poetica semplicità: un camino acceso, le calze della tradizione già ben allineate e pronte a essere riempite, le candele di Santa Lucia in attesa della fiammella. Poi Carl Philip e Sofia, tutti intenti ad aiutare i bambini nel loro delicato compito di accensione. L'atmosfera è serena, semplice, spontanea. I bambini, come tutti i bambini del mondo, sono curiosi e felici per tutti questi suggestivi preparativi.

Carl Philip e Sofia sono particolarmente felici: da poco infatti hanno annunciato ufficialmente che avranno presto un terzo figlio («Siamo felici e in attesa e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio, un fratello per il principe Alexander e per il principe Gabriel», hanno dichiarato). E dunque l'anno prossimo ci sarà un nuovo Royal Baby ad ammirare rapito le luci dele candele di Santa Lucia.

(Foto Getty Images)