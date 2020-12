I gemellini Jacques e Gabriella festeggiano il compleanno

Sono loro le piccole (solo per età) star del Principato di Monaco: i gemellini Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre del 2014 e adesso pronti a festeggiare i loro primi sei anni, ricchi di emozioni e tanti momenti ufficiali. Abbiamo infatti imparato a conoscerli ed amarli attraverso i tanti scatti che li hanno ritratti accanto a mamma Principessa Charlene e papà Principe Alberto.

Jacques e Gabriella ci hanno salutato dal balcone del Palazzo Principesco durante la Festa Nazionale di Monaco: prima erano dei teneri bebè, pian piano sono diventati protagonisti della foto ufficiale, con le loro espressioni allegre o pensose e infine hanno sventolato festosi le bandiere nazionali e indossato deliziosi abiti di gala.

Abbiamo seguito i loro primi giorni di scuola, le vacanze a Disneyland e in Sudafrica, terra dove è nata la madre, la Principessa Charlene. E li abbiamo visti nelle foto più amate: quelle in cui festeggiano i momenti più affettuosi in famiglia, tra Festa della Mamma e compleanno del papà. Sempre spontanei, sempre affiatati.

E' la mamma, la Principessa Charlene, abile fotografa, a regalarci le immagini più riuscite dei suoi gemellini. Che sono già davvero piccoli principi di cuori.

Jacques e Gabriella sono anche, a differenza dei Royal baby britannici, ben abituati ai flash dei fotografi e alle occasioni ufficiali. Papà Principe Alberto infatti vuole che si abituino presto alla loro vita futura, fatta di obblighi e doveri verso il Principato. Così vediamo i gemellini comparire, sempre più disinvolti, al Gran Premio di Monaco e alla festa di Santa Devota; ma anche all'arrivo della estenuante maratona in Water Bike, che ha visto partecipare anche la Principessa Charlene, e al tè con il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Sempre spontanei, sempre irresistibili.

Le ultime immagini poi hanno davvero conquistato i cuori: in occasione della Festa Nazionale, il piccolo Jacques si è vestito esattamente come il papà Principe Alberto. E Gabrielle ha imitato il papà, con una spontaneità adorabile.

Il segreto di tanta serenità? La capacità della Coppia Principesca di alternare momenti ufficiali e giornate intime e private, da trascorrere in famiglia, con semplicità. E, come ricorda il Principe Alberto, gran parte del merito va alla Principessa Charlene che «si occupa dei bambini meravigliosamente. È una madre bravissima».

(Foto Getty Images)