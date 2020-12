Il castello di Windsor risplende per le decorazioni di Natale

Un Natale molto diverso quello che la Regina Elisabetta si appresta a festeggiare: da sola, con il marito il Principe Filippo, nei suoi appartamenti del Castello di Windsor. A causa della pandemia infatti, quest'anno la sovrana 94 enne, non festeggerà come di consueto il Natale con la sua numerosa famiglia nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Resterà infatti a Windsor dove i suoi assistenti hanno addobbato i grandi saloni del castello con meravigliose luci, ghirlande scintillanti e un albero di Natale degno di una regina.

I collaboratori della sovrana hanno ricreato un'atmosfera natalizia di gran lusso partendo dall'albero: un abete norvegese alto oltre sei metri e proveniente dal Windsor Great Park, la vasta tenuta che circonda il maniero di Elisabetta. Ci sono voluti due giorni per addobbarlo. L'albero si trova nella St. George's Hall, la stanza più grande del castello, ed è decorato con 3.000 luci e centinaia di ornamenti iridescenti. I visitatori del Castello di Windsor possono vedere questo albero incredibile.

Il castello è infatti visitabile con una visita organizzata per tutto il mese di dicembre, tranne nei giorni dal 24 al 26 inclusi. Oltre all'abete rosso, i visitatori possono ammirare anche altre parti del castello che sono state impreziosite per le festività. Come la State Dining Room che mette in mostra il Grand Service, un servizio da pranzo in argento dorato commissionato da Re Giorgio IV nel 1806, mentre era principe reggente, esposto in onore del bicentenario dell'ascesa al trono di Giorgio IV. Il servizio, composto da oltre 4.000 pezzi, è ancora oggi utilizzato dalla famiglia reale per i banchetti di stato.

Come sua abitudine, la regina Elisabetta ha supervisionato le decorazioni di persona, ma a distanza, come impongono le regole del periodo.

(Credits: Getty Images)