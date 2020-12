Anche la Regina Elisabetta si prepara a un Natale senza nipotini

Secondo una fonte del Telegraph, lo staff di Buckingham Palace sarebbe orientato a tenere figli, nipoti e nipotini reali lontani dalla Regina Elisabetta e dal Principe Filippo: "William e Kate potrebbero trascorrere le feste con la famiglia Middleton. Troppo pericoloso portare George, Charlotte e Louis a Sandringham." E ancora: "A corte stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Di sicuro saranno presi in considerazione anche i notevoli rischi di affiancare bambini piccoli, in età scolare, alla regina e a suo marito Filippo". 94 anni The Queen e 99 il principe consorte, per loro il rischio è molto elevato, quindi è probabile che trascorreranno questo Natale quasi da soli.

A Sandringham House famosa residenza della Regina per le feste, non si farà quindi il consueto raduno di Natale. La pandemia ha vanificato i piani e ha costretto il governo britannico a stringenti misure anti-contagio. Boris Johnson ha dichiarato che dal 23 al 27 dicembre, gli inglesi potranno formare delle "bolle" con al massimo tre nuclei familiari diversi, non di più, e senza contatti extra. Chi finirà dunque nella bolla reale della sovrana? Si parla di Carlo insieme alla moglie Camilla senza i Cambridge. Nipotini e nipoti lontani dunque dalla Regina. Ma anche gli altri figli della Regina probabilmente non saranno con lei.

William e Kate, che per tre anni di fila hanno passato le festività a Sandringham, potrebbero optare per casa Middleton con i figli George, Charlotte e Louis di Cambridge.

(Foto: Getty Images)