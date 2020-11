Un bacio romantico: il regalo speciale della Principessa Beatrice in questi giorni difficili

Sono giorni di tensione e preoccupazioni. E le notizie rosa, magari dedicate ai Reali, possono sembrare fuori luogo. E invece... Invece a volte possono dare un segno di ottimismo. Un piccolo messaggio di speranza. Come quello inviato dalla Principessa Beatrice (e soprattutto da sua madre, Sarah Ferguson).

Di cosa si tratta? Della foto del primo bacio dopo le nozze tra Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi. Un rapido riassunto: la Principessa Beatrice si è conquistata tutto il nostro affetto con il suo matrimonio semplice, senza sfarzo e senza gossip. Addirittura con l'abito riciclato della nonna, la Regina Elisabetta, e la tiara che la stessa Sovrana aveva indossato per la sua cerimonia nuziale. Niente carrozze, niente cortei, niente superfluo. Solo tanto amore e tanta voglia di sposarsi, in una chiesetta e con pochi invitati.

Adesso, come è consuetudine per la Casa Reale, sono arrivati i ringraziamenti per i tanti sudditi e fan che hanno scritto alla coppia, felicitandosi per le nozze. Sarah Ferguson, l'indimenticabile madre della sposa (e acra amica della Principessa Diana) ha inviato loro una foto finora mai pubblicata e davvero romantica: quella del primo bacio tra Bea e Edo.

A renderla nota, i fan stessi, che hanno iniziato a condividere l'immagine, che esprime infinita gioia nel suo essenziale b/n, su Instagram.

Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi seal their union at their secret wedding in unseen photo https://t.co/wmfWO35NYH — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 3, 2020

Un'altra immagine mostra lo sguardo sognante della coppia, mentre la Principessa Beatrice stringe il suo bouquet.

Un sorriso sereno, un bacio romantico, la speranza di un futuro positivo: foto così fanno ancora sognare. E sono d'incoraggiamento a resistere.