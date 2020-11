Kate Middleton giù dal podio: ecco chi ha preso il suo posto!

Una recente indagine condotta dalla piattaforma di moda Lyst ha indagato il potere delle famiglie reali in materia di stile analizzando le abitudini di acquisto di oltre nove milioni di utenti dall'inizio dell'anno.

Incrociando i dati di ricerca globale di Lyst e Google e considerando menzioni e statistiche tratte dai social, il Royal Fashion Report ha stilato una classifica che vede sul podio Kate Middleton (con un abito con stampa floreale in fibra del brand Faithfull the Brand) e Letizia di Spagna (con un maxi abito di cotone bianco firmato Charo Ruiz). Sarebbe bastata un'apparizione pubblica delle due figure reali per far aumentare in maniera esponenziale ricerche e acquisti dei rispettivi abiti.

Va detto che con il tempo è cambiato molto il rapporto dei reali con la moda. Infatti, se una volta i capi indossati nelle occasioni pubbliche erano prevalentemente esclusivi e costosi, oggi anche l'abbigliamento comunica un messaggio diverso. Per questo spesso vengono scelti capi accessibili e si punta al riutilizzo, anche in occasioni speciali (come la principessa Beatrice che, per il suo matrimonio, ha preso in prestito un abito della Regina Elisabetta).

Lyst ha anche stilato una classifica dei reali più amati e seguiti su Instagram, considerando numero di follower ed engagement.

Ed ecco la sorpresa. Sul primo gradino del podio non svetta, come ci saremmo aspettati tutti, Kate Middleton, ma il Principe di Dubai Hamdan Al Maktum detto Fazza.

Visualizza questo post su Instagram مساء الطير Un post condiviso da Fazza (@faz3) in data: 5 Ott 2020 alle ore 7:40 PDT

Segue la Regina Rania di Giordania. Chiude il podio il Principe Achille di Grecia.

Visualizza questo post su Instagram Tu Vuo’ Fa La Greciano @skylightchaser Un post condiviso da Achileas of Greece (@achi_of_greece) in data: 4 Ago 2020 alle ore 4:37 PDT

Secondo la ricerca di Lyst, le nuove generazioni stanno anche cambiando i must-have del guardaroba reale, usando capi casual in occasioni ufficiali e nei recenti collegamenti in call.

Brenda Otero, project leader Lyst Royal Report, ha evidenziato che "nel caso dei reali, la moda che indossano invia messaggi che vanno oltre uno scatto di un red carpet". E conclude: "I loro vestiti probabilmente comunicano più dei loro discorsi".

(Credits photo: Getty)