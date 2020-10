George e Amal Clooney al royal wedding: Harry e Meghan? Non li conosciamo!

Da sempre si è pensato a George Clooney e Amal Alamuddin come grandi amici del Principe Harry e Meghan Markle. La coppia hollywoodiana, infatti, oltre ad essere stata invitata al matrimonio dei Sussex nella St George’s Chapel di Windsor aveva persino ricevuto l'invito a partecipare ai festeggiamenti più intimi a Frogmore House, riservati a soli duecento invitati dei seicento presenti alla cerimonia in chiesa.

Eppure ora viene fuori che i Clooney non conoscevano affatto gli sposi nel giorno del royal wedding. A raccontarlo è stata la giornalista Rachel Johnson dopo aver ricevuto l'inaspettata rivelazione da Carolyn Bartholomew, amica di lady Diana e madrina del principe William.

La giornalista ha raccontato che la Bartholomew, in attesa dell'inizio della cerimonia, chiese ai Clooney (che erano seduti accanto a lei) come avessero conosciuto Harry e Meghan e loro risposero di non conoscerli.

Secondo la giornalista anche altre celebrità presenti al matrimonio non erano amici della coppia reale. Questo farebbe pensare che la loro presenza era finalizzata a dare maggiore risalto all'evento.

Va però detto che, dopo il matrimonio, i Clooney e i Sussex sono diventati davvero amici. Infatti Harry e Meghan nell'estate del 2018 hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme nella villa di George e Amal sul lago di Como in Italia, dove tra l'altro si sono incrociati brevemente con Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank, anche loro ospiti dei Clooney.

(Credits photo: Getty)