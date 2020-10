Misteri Reali: Kensington Palace dona 37 paia di scarpe di lusso in beneficenza

37 paia di scarpe di lusso sono state donate a un negozio di beneficenza nei pressi di Kensington Palace da un valletto di corte: questa è l’ultima vicenda reale che fa discutere. Di chi sono davvero quelle scarpe? Di Meghan Markle, Kate Middleton o Eugenia di York, estimatrici del celebre stilista spagnolo?

Il Royal Trinity Hospice Charity Shop, un negozio che si trova a Londra che vende articoli donati in beneficenza, ha rivelato di aver ricevuto questa strana donazione da un membro della servitù di Kensington Palace.

Si è scatenato così il toto scarpetta: chi sarà la reale benefattrice? Meghan Markle ha vissuto all’interno della tenuta di Kensington Palace, e potrebbe averle lasciate lì quando ha deciso di trasferirsi oltre Oceano. Le scarpe donate sono a tacco alto, in diverse colorazioni, per un prezzo originale di 800 sterline al paio (circa 900 euro).

Le altre due benefattrici potrebbero essere Kate Middleton e la principessa Eugenia di York, entrambe fan di Manolo, ma impegnate dell’arte del riciclo, e quindi non avvezze a questo tipo di operazione.

E mentre si scommette su chi abbia fatto questa speciale donazione, si indaga anche sull’opinione del Principe Filippo circa le donne della Royal Family.

Sembra che il marito della regina Elisabetta non abbia mai nascosto di avere un debole per una delle mogli dei suoi due nipoti. Nel suo nuovo libro “Prince Philip Revealed”, Ingrid Seward fa chiarezza. Il principe non avrebbe mai accettato che il suo bisnipote abdicasse per amore. Inevitabile che ne risentissero i rapporti con Meghan Markle, definita “distruttiva”. Nel cuore del principe, quindi, è Kate Middleton ad occupare un posto speciale, forse perché entrambi si sono quasi annullati per il bene della monarchia, scegliendo di stare un passo indietro rispetto ai propri consorti.