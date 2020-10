Sorprese reali: dopo Charlène e Beatrice, nuova bionda a Palazzo!

Un celebre film interpretato da Marilyn Monroe si intitolava "Gli uomini preferiscono le bionde". Che sia vero o no ( e le more avrebbero a che dirne) adesso questo sembra il motto delle Reali di Monaco.

Infatti, dopo la Principessa Charlène e Beatrice Borromeo, dai capelli di un meraviglioso biondo grano, un altro personaggio (e che personaggio!) della Famiglia Principesca è apparso con un colore della chioma dai riflessi miele.

E... sorpresa: si tratta proprio della Principessa Carolina, fotografata all'annuale consegna dei premi della Prince Pierre Foundation con un elegantissima abito color crema e dei capelli decisamente biondi.

In tutti i suoi 63 anni di vita, la Principessa Carolina non aveva mai cambiato il suo colore di capelli, castani, che facevano splendere meravigliosamente gli occhi verdi. Cromie che la Principessa ha in comune con la bellissima figlia Charlotte.

Adesso, il... colpo di testa. Le immagini della Principessa Carolina con i capelli biondi sono state pubblicate su Instagram e i commenti non si sono fatti attendere. C'è chi apprezza la scelta della Principessa e trova il colore molto fresco e giovanile. C'è chi (e sono donne, soprattutto) pensa che il nuovo colore sia stato adottato per coprire qualche filo bianco (e accoglie con entusiasmo la Reale nella schiera di chi ritocca un po' la chioma, con la frase "Carolina, una di noi"), chi invece ha criticato la nuova nuance.

E se la Principessa Carolina avesse voluto anche rendere omaggio alla sua bellissima(e biondissima) madre, Grace Kelly? Chi sa. Vedremo intanto se la Principessa tornerà als uo colore castano o si manterrà fedele al nuovo biondo

(foto Getty Images)



.