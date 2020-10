Dior e Grace Kelly: la magia di un legame

Christian Dior, il grande stilista francese, è scomparso il 24 ottobre 1957. Nell'ottobre del 1946 aveva aperto un suo atelier a Parigi, rivoluzionando la moda degli anni quaranta e raccontando un'idea di femminilità del tutto nuova. La donna Dior aveva lunghe gonne a forma di corolla, vitino di vespa e opulenza di tessuti raffinati.

Era inevitabile che il grande maestro dell'alta moda francese e Grace Kelly si incontrassero. Anzi, fu proprio il tocco dello stilista a trasformare Grace Kelly da attrice a principessa. Infatti, durante il periodo hollywoodiano, Grace vestiva Oleg Cassini e le creazioni delle celebri costumiste Edith Head ed Helen Rose (anche se Dior aveva già firmato l'abito indossato da Grace alla premiere de "La finestra sul cortile", il "Caracas Dress" della collezione Primavera-Estate 1954).

Ma fu un Dior l'abito in raso bianco scelto per la festa di fidanzamento tra Grace e il Principe Ranieri al Waldorf-Astoria di New York. E sempre un Dior, il Colinette, creato da per la collezione Autunno- Inverno 1956/57, fu il vestito da sogno indossato per il ballo e per il ritratto ufficiale, eseguito dal grande fotografo Yousuf Karsh.

Grace Kelly manterrà un rapporto costante con la maison Dior, anche dopo la morte del fondatore Christian. Sarà madrina della linea Baby Dior e continuerà a scegliere meravigliosi capi della griffe, come la cosiddetta "Bayadère", indossata nel 1969 al Ballo della Croce Rossa o la tunica a stampa floreale, sfoggiata per le nozze del Principe Carlo e Lady Diana, nel 1981.

Al rapporto tra Dior e Grace Kelly sono state anche dedicate una mostra al Musée Dior di Granville, in Normandia (con 85 abiti provenienti da palazzo Grimaldi, bozzetti originali, fotografie, flaconi di profumi, corrispondenza tra Grace e il direttore creativo di Dior Marc Bohan) e un volume intitolato addirittura "Grace de Monaco Princesse en Dior".

