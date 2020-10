Meghan Markle di nuovo nella bufera. Per colpa di Lady Diana

Meghan Markle, è di nuovo polemica. E questa volta, c'entra anche Lady Diana. Ecco cosa è accaduto.

Secondo alcuni utenti dei social, Meghan Markle avrebbe peccato di ostentazione. Il look da miliardaria sfoggiato per il nuovo ritratto ufficiale in bianco e nero diffuso dal Time sugli stessi social per annunciare la puntata speciale di "Time 100 Talks", non è stato affatto gradito. A vederlo non si direbbe, ma secondo gli hater questo stile, apparentemente minimal, nasconderebbe l’ostentazione di migliaia di sterline.

Nonostante il suo impegno sociale e la ribellione da donna comune che ha dovuto conquistarsi da sola il suo posto nel mondo, Meghan sembra essere molto orgogliosa della propria condizione, che la vede nei panni di facoltosa nuora di Lady Diana.

Il suo look per il ritratto del Time, firmato da Matt Sayles, sembra infatti valere circa 326mila dollari con i gioielli di Lady D, in particolare l’orologio Tank Cartier appartenuto alla principessa da oltre 17mila sterline e il Love Bracelet, un braccialetto dello stesso brand - un regalo di Harry - da 6500 sterline, la fanno da padroni.

Per quanto riguarda la mise: la principessa indossa un tailleur pantalone di Alexander McQueen con blazer Grain de poudre da 2790 sterline. Il tutto accompagnato dallo splendido anello di fidanzamento ricevuto dal consorte Harry.