Charlotte Casiraghi fedele al suo amore

Charlotte Casiraghi era da qualche tempo come sparita dall'orizzonte mediatico. Sul suo conto circolavano i soliti, stanchi pettegolezzi (aspetta un altro bambino, si diceva, con tanto di presunte foto rivelatrici) e null'altro.

Adesso, la figlia della Principessa Carolina di Monaco ha fatto ritorno, per la gioia di tutti coloro i quali ammirano il suo stile, sempre raffinato e inconfondibile, e il suo carattere riservato e discreto.

L'occasione dell'apparizione di Charlotte inoltre non ha fatto altro che ribadire quale sia il suo vero, profondo amore. La giovane Casiraghi infatti si è presentata alla premiazione, all’Opera Garnier di Monaco, della Fondazione Prince Pierre. Niente gossip, dunque: soltanto, Charlotte ancora una volta ha dimostrato di essere interessata a quella che è la sua grande passione: la cultura, la filosofia.

La Fondazione Prince Pierre è stata infatti istituita il 17 febbraio 1966 dallo scomparso Principe Ranieri (genitore del Principe Alberto e nonno di Charlotte) per onorare suo padre, il Principe Pierre, grande mecenate della letteratura e delle arti. E ogni anno la Fondazione segnala e premi chi si è distinto in questi campi.

Così Charlotte è da sempre devota alla filosofia. E' presidentessa e fondatrice di Les Rencontres Philosophiques de Monaco, è laureata in filosofia alla Sorbona e ha anche scritto un libro dedicato alla filosofia,"Arcipelago di Passioni", scritto con il professor Roberto Maggiori. Il 13 ottobre Charlotte ha preso parte alla cerimonia di premiazione della Fondazione Prince Pierre, tornando a farsi vedere in pubblico dopo molto tempo.

Parecchi la attendevano alle sfilate d'alta moda parigina, di cui un tempo la giovane Casiraghi era habitué. Ma ormai Charlotte ha scelto le sue vere passioni: la filosofia, la cultura. Alle quali si mostra sempre fedele.

Così, alle sfilate ha invece partecipato la piccola di famiglia, la Principessa Alexandra di Hanover, figlia della Principessa Carolina e del Principe Ernst August di Hanover.

Visualizza questo post su Instagram #alexandradehanovre #chistiandior Un post condiviso da Yajaira Ovalles (@yajaira__les_femmes_glam) in data: 1 Ott 2020 alle ore 3:44 PDT

Charlotte non poteva non attirare l'attenzione, con il suo nuovo taglio di capelli (senza frangia, forse per distinguersi dalla Principessa Charlene, che invece l'ha adottata da poco) e un outfit maculato, che ha sorpreso non pochi.

E, dopo la premiazione (che per la cronaca ha visto assegnare i riconoscimenti a Salomé Berlemont-Gilles, Mathieu Palain, Christian Bobin e Helene Cixous), Charlotte è tornata alla sua famiglia: il marito Dimitri Rassam e i piccoli Raphaël (quasi 7 anni) e Balthazar (2 anni). Altra sua grande passione, oltre alla filosofia.

(Foto Getty Images)