La Principessa Charlene manda un meraviglioso messaggio d'amore al marito

Principessa Charlene, quanto ci emozioni! Ci hai fatto battere il cuore con i messaggi affettuosi per il Principe Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella in occasione della Festa della Mamma. E abbiamo tifato per te durante la durissima Water Bike Challenge, che ti ha visto impegnata a fin di bene in una maratona acquatica.

Adesso, a conquistarci è il meraviglioso messaggio d'amore (in codice) inviato al Principe Alberto.

Questi i fatti: la Principessa Charlene è stata in visita in Georgia, senza il Principe Alberto. Charlene voleva promuovere le attività sportive nel paese sul Mar Nero, attraverso la fondazione che porta il suo nome.

Alla cena di gala, la Principessa si è presentata con un'elegante abito nero e una splendida collana. E proprio qui si nasconde il messaggio cifrato.

La collana infatti non è altro che la preziosa tiara indossata dalla Principessa Charlene al Ballo della Rosa dopo il suo matrimonio. A donarla a Charlene, come regalo di nozze, era stato proprio il Principe Alberto e non a caso la tiara si chiama Océan, in omaggio al passato da nuotatrice della Principessa e al suo amore per il mare.

Un modo per ricordare il proprio matrimonio e lanciare un segreto messaggio d'unione e d'affetto al Principe Alberto.

La tiara, creata dalla prestigiosa maison di gioielli Van Cleef & Arpels è formata da 850 diamanti e 359 zaffiri di diverse tonalità per simboleggiare i colori del mare. A suggerire le gocce d'acqua sono poi 11 diamanti da 4 carati ciascuno.

Il Principe di Georgia, Juan de Bagration-Mukhrani, ha pubblicato la foto ufficiale della Principessa Charlene sulla sua pagina Instagram, con grandi ringraziamenti: «Vorrei ringraziare profondamente Sua Altezza la Principessa Charlène di Monaco per aver visitato la Georgia e per il suo grande sostegno e la sua grande generosità nei confronti del nostro popolo. Il suo lavoro umanitario in tutto il mondo è un esempio da seguire».

La Principessa Charlene ha donato alla squadra di rugby della città (attesa al Torneo Sainte Dévote di Monaco l'anno prossimo) un bus per gli spostamenti sportivi.

(Foto Getty Images)