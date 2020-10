Charlene di Monaco batte tutte le Reali!

Era ora. Eravamo stanchi di sentir sempre affibbiare a Charlene di Monaco il ruolo di "principessa triste". Come se poi sorridere continuamente fosse davvero segno di felicità, e non, come accade molto più spesso, una posa da offrire ai paparazzi.

In quest'ultimo anno la Principessa Charlene ha davvero ribaltato l'immagine stereotipata che le veniva cucita addosso. E si è mostrata per quella che è: una Reale moderna, grintosa, che si prende cura della famiglia, senza dimenticare le buone cause e lo sport.

L'abbiamo vista coraggiosa.e ferma durante i cupi giorni del lockdown, quando il Principe Alberto era in quarantena. Poi è apparsa felice e raggiante, con i gemellini e il marito, alle Festa della Mamma, tra fiori e sorrisi. Nei mesi successivi, l'abbiamo vista serena in vacanza. E ancora più moderna e grintosa che mai, con una nuova pettinatura con frangetta (subito imitatissima) e un chiodo giallo.

E' poi venuto il momento della maratona acquatica WaterBike Challenge, una estenuante sfida a scopo benefico che la Principessa Charlene ha affrontato ancora una volta con il sorriso sulle labbra.

Ultimamente, l'abbiamo ammirata al Gala For Planetary Health che si è svolto proprio a Monte Carlo e al quale ha partecipato anche Sting. Elegantissima e sicura di sé, Charlene è davvero sembrata una stella.

Le ultime immagini che la riguardano, la vedono con un look curato e molto chic, con tanto di camicetta pussy bow.

La pussy bow è una camicia col fiocco che è di grandissima attualità e che è anche la passione delle Reali di oggi, Kate Middleton su tutte. E Charlene è insuperabile nell'indossarla. Giudicate voi dalle foto...

