Riapertura delle scuole: anche i gemellini Jacques e Gabriella di Monaco tornano in classe

La riapertura delle scuole è l'argomento del momento. E mentre in Italia si attende la data del 14 settembre, a Monte Carlo le lezioni sono già iniziate.

Anche i gemellini Jacques e Gabriella sono dunque tornati sui banchi. I due fratellini, che hanno compiuto 5 anni lo scorso dicembre, sono stati felici di tornare in classe, come ha raccontato la mamma, la Principessa Charlene: «Amano andare a scuola, vedere i compagni. Gabriella di solito si sveglia presto anche al sabato, e quando le diciamo che non c’è scuola resta delusa».

Rentrée scolaire du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella. © Photo : Eric Mathon / Palais princier Pubblicato da Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco su Mercoledì 9 settembre 2020

Jacques e Gabriella, sempre molto uniti, come si vede dalla foto, hanno salutato i compagni con gioia. I due principini avevano seguito le elzioni on line, durante il lockdown, come tutti gli altri bambini del mondo. Poi, le vacanze in Corsica, con papà Principe Alberto e mamma Principessa Charlene.

(Foto Getty Images)