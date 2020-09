La grande bellezza dell'Italia: anche il fratello di Kate Middleton in vacanza nel nostro paese

L'Italia continua ad attrarre visitatori incantati dalle sue bellezze. Qualche giorno fa a essere sorpreso in una delle nostre bellissime città d'arte (Siena, per l'esattezza) era stato Mick Jagger.

Adesso è la volta di un'altra celebrità: il fratello di Kate Middleton, James.

James Middleton ha infatti scelto la Sicilia per una vacanza davvero speciale con la sua fidanzata Alizee Thevenet. L'idea è infatti quella di festeggiare l'anniversario della proposta di matrimonio. James e Alizee dovevano sposarsi quest'anno, ma il virus ha di fatto cambiato i loro piani. Così, invece di una luna di miele, la coppia sta trascorrendo una vacanza felice in barca a vela, dedicandosi al nuoto e alle rispettive passioni: la lettura per Alizee e la cucina italiana per James.

(Foto Getty Images)