6 curiosità su Pippa Middleton

Pippa Middleton è nata il 6 settembre 1983 a Reading, a sud di Londra. Il suo vero nome è Philippa Charlotte Middleton. A renderla celebre fu il Royal Wedding della sorella Kate con il Principe William. Pippa rubò l'attenzione mondiale grazie al bellissimo abito che la fasciava perfettamente. Ecco 6 curiosità sul suo conto che probabilmente non conoscete.

1 - Ha frequentato (insieme alla sorella Kate e al fratello James) scuole prestigiose grazie ai suoi nonni, ricchi mercanti di lana dello Yorkshire, che avevano lasciato a tutti i membri della famiglia un fondo fiduciario.

2 - Lo strepitoso abito indossato al matrimonio della sorella Kate con il Principe William era di Alexander McQueen.

Embed from Getty Images

3 - Ha sposato James Matthews, finanziere dal patrimonio valutato 3 miliardi di euro, oltre che signore della tenuta scozzese di Glen Affric.

4 - Il suo matrimonio è costato 300mila euro. "Solo" 240mila euro il valore dell'anello di fidanzamento, in oro bianco e platino, con diamante al centro e tanti altri diamanti intorno.

Embed from Getty Images

5 - E' una grande sportiva e si divide tra sci, maratone, kayak e bicicletta

6 - Ha scritto il libro “Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends”, che spiega come organizzare al meglio le feste.

(Foto Getty Images)