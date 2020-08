Harry e Meghan tornano in strada per aiutare le famiglie in difficoltà

Niente più smart working per il duca e la duchessa di Sussex. Per Harry e Meghan il lockdown lavorativo si è finalmente concluso e per un’ottima causa. I genitori del piccolo Archie sono infatti in strada in aiuto dell’associazione benefica Baby2Baby di Los Angeles.

Baby2Baby è presente sul territorio americano da anni, in aiuto di famiglie con bambini bisognosi. Le supporta e fornisce loro gratuitamente pannolini, vestiti e altri beni di prima necessità. In 9 anni, Baby2Baby ha donato più di 100 milioni di articoli a numerose famiglie in difficoltà, da quelle senza tetto, alle vittime di catastrofi naturali o di violenza domestica.

Meghan e Harry sono apparsi raffinati, ma senza dimenticare la praticità. Bermuda di cotone, sneakers e camicia bianca by Victoria Beckham per lei e pantaloncini, sneaker grigie e polo bianca per il Principe. Senza dimenticare mascherine e guanti a corredare l’outfit. Con 32 gradi e un sole cocente, i duchi hanno lavorato per le famiglie in modalità “drive-in” nel cortile della Dr Owen Lloyd Knox Elementary School di Los Angeles. Mentre le persone rimanevano al sicuro all’interno delle proprie vetture, i coniugi Mountbatten-Windsor, insieme agli altri volontari, si occupavano di rifornirle di beni di prima necessità.

L’evento di Baby2Baby è solo l’ennesimo di una fitta agenda di impegni dei due, nel sociale e non. Dal loro trasloco in California, il duca e la duchessa di Sussex sembrano non fermarsi un attimo, tra il trasferimento a Santa Barbara e la voce di un loro possibile coinvolgimento a Hollywood. Il charity event al drive-in non è stato, però, l’unico evento nel sociale. Solo sette giorni prima, infatti, la coppia convolata a nozze nel 2018 ha presenziato al meeting virtuale del Queen's Commonwealth Trust, organizzazione benefica che lavora nella promozione della leadership giovanile, di cui sono presidente e vice-presidentessa.

(Credits: Getty Images)