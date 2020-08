Un gioiello reale speciale: la spilla tucano della Regina Silvia di Svezia

Non un gioiello qualunque, ma una spilla a forma di tucano con i colori della Svezia. È questo il regalo sfoggiato di recente dalla Regina Silvia di Svezia, da parte di Carlo Traglio, Presidente del marchio di lusso Vhernier. Si aggiunge così un altro nome reale alla lista delle amanti delle spille, con in testa, ovviamente, Elisabetta II e la sua celebre passione con cui arricchisce ogni outfit.

Qual è la storia che si cela dietro questo prezioso tucano? Per scoprirla occorre andare indietro di più di dieci anni a Saint Tropez, sulla Costa Azzurra francese. L’occasione fu rappresentata dal Mentor International Prevention Awards Gala and Charity Match, una competizione a scopo benefico che si svolse proprio presso l’esclusivo e prestigioso club di polo. La coppa destinata alla squadra vincitrice fu commissionata all’epoca proprio a Vhernier.

La serata di gala dell’evento venne organizzata dalla Mentor Foundation, un’organizzazione non governativa internazionale che opera nel campo della prevenzione dell'abuso di stupefacenti in ambito giovanile. La fondazione nacque nel 1994 proprio grazie alla Regina Silvia di Svezia, con la collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità. Alla vigilia dell’evento, si celebrò l’incontro tra la regina e il Presidente di Vhernier, Carlo Traglio. Quest’ultimo, colpito dal carisma della monarca, le fece realizzare in tempo record una spilla a forma di tucano della linea Animalier con i colori della bandiera svedese. Il corpo del volatile è azzurro, mentre il becco, l’ala e l’occhio sono realizzati con diamanti gialli. Il retro sfoggia l’incisione “Vhernier”. Sull’outfit sobrio ed elegante della regina di Svezia, la spilla tucano spicca con magnificenza, come omaggio sontuoso alla sua nazione.

(Credits: Getty Images)