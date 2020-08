Harry e Meghan hanno acquistato una nuova casa pensata per il piccolo Archie

Dopo la “rottura” con la famiglia reale inglese e dopo sedici mesi e ben quattro traslochi, sembra che il duca e la duchessa di Sussex abbiano trovato un posto da chiamare casa, su misura per il piccolo Archie. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di mettere le radici in una meravigliosa villa a Montecito, a Santa Barbara, in California.

I duchi più famosi del mondo hanno speso 14 milioni e 650mila dollari per questa meravigliosa tenuta di quasi 1700 metri quadri. La villa, in stile mediterraneo, include roseti, uliveti secolari, un campo da tennis, una casa per il tè, ma soprattutto un cottage per i bambini e una piscina. Alla villa, si aggiunge inoltre una dependance per gli ospiti di tutto rispetto, che potrebbe essere perfetta per ospitare la mamma di Meghan, Doria Ragland.

Ma sarebbe proprio il cottage per i bambini ad aver catturato l’attenzione dei due neo-genitori. Una sala giochi immensa, tanto spazio per arrampicarsi e infiniti modi per giocare: un luogo ideale in cui far crescere il piccolo Archie, il royal baby nato il 6 maggio 2019 e che oggi ha meno di un anno e mezzo.

La coppia ha fornito una piccola anteprima della villa durante una videochiamata con i leader del network giovanile Queen’s Commonwealth Trust, di cui Harry e Meghan sono, rispettivamente, presidente e vice-presidentessa. Si intravede, alle loro spalle, uno spazio ampio e luminoso, con un caminetto in pietra antica e una grande pianta fronte finestra.

Sono ormai otto mesi che il duca e la duchessa di Sussex, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, hanno rinunciato al proprio status reale. L’allontanamento dalla famiglia reale non è stato facile. Da gennaio, la coppia si è spostata prima in Canada, poi negli Stati Uniti e, dopo aver vissuto per un periodo a Los Angeles, pare abbia trovato la serenità nella comunità di Montecito, a Santa Barbara. La zona è riconosciuta come esclusiva ed è rinomata perché ospita amici della coppia e professionisti del calibro di Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

