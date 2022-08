Grace Kelly: la sua lezione di stile per la spiaggia è ancora attualissima

Grace Kelly è stata una vera Regina di stile. Sempre elegante e ricca di charme, all'insegna della semplicità e della naturalezza. Persino in spiaggia. Guardatela in questa foto del 1978 alla Ocean City Beach. Grace Kelly è praticamente perfetta. Disinvolta e sportiva, sempre con grande classe.

Grace Kelly ha coperto il costume con un semplicissimo caftano chiaro, con laccetti colorati. Indossa occhiali da sole dalla montatura lineare e ha tirato indietro le ciocche laterali dei capelli.

Un vero esempio di eleganza. Attuale oggi più che mai, quando la spiaggia si è trasformata in passerella di sguaiataggine, colori e fantasie squillanti, make up esagerato. Per essere bellissima, insegna invece Grace Kelly, basta la semplicità.

(Foto Getty Images)