La Regina Elisabetta e i suoi inseparabili corgi

Non è un mistero che la Regina Elisabetta sia una grande amante oltre che dei cavalli anche dei cani. I suoi preferiti sono i corgi, buffi e simpaticissimi, e da sempre fanno compagnia alla Sovrana. Li abbiamo anche visti giocare nel celebre video per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2012 e hanno posato con la Regina per la copertina di Vanity Fair.

La Regina ha posseduto oltre 30 corgi. Nel 1933 fu il padre di Elisabetta, allora Duca di York, a regalare alla bambina Dookie, un corgi a cui la futura Regina si affezionò moltissimo e che fu immortalato in numerose foto ufficiali.

Venne poi un'altra corgi, Susan donata a Elisabetta per i suoi 18 anni. La corgi accompagnò anche Elisabetta, ancora Principessa, nella luna di miele con il Principe Filippo. E fu Susan la capostipite della dinastia canina della Sovrana, che fece accoppiare la corgi anche con dei bassotti, dando vita a una nuova razza, i dorgi. Da allora si sono susseguite ben 10 generazioni di discendenti di Susan (che morì nel 1959, efu sepolta in un cimitero per animali domestici a Sandringham).

A Bickingham palace esiste una stanza loro dedicata, la "Stanza dei corgi", con tanti cesti in vimini per i loro pisolini. Il libro "Pets by Royal Appointment" rivela che spesso è la Regina in persona a nutrirli e che mangiano filetti e pollo preparati da uno chef. I loro nomi, nel corso degli anni? Carol, Crackers, Ranger, Sugar, Smoky, Monty, Holly, Tinker, Pickles, Chipper, Piper, Harris, Brandy, Berry, Cider, Candy e Vulcan.

L'ultimo corgi, Willow, è scomparso nel 2018. Sono rimasti ancora due dorgi, Candy e Vulcan.

Embed from Getty Images

(Foto Getty Images)