I cocktail preferiti della Regina Elisabetta

Avete voglia di un bel cocktail rinfrescante? Potreste farvi ispirare da quelli prediletti dalla Regina Elisabetta.

Sua Maestà ha spento 94 candeline lo scorso 21 aprile ed è, di fatto, la più longeva delle sovrane del Regno Unito. A quanto pare, però, non si può dire che il suo segreto sia una dieta ferrea e bilanciata.

La sovrana solitamente fa colazione con tazza di tè Earl Grey accompagnata da biscotti e, più di rado, con pane tostato e marmellata. A pranzo consuma carne bianca o pesce con verdure. Per cena solitamente mangia carne rossa o salmone. E non manca mai un frutto coltivato nei suoi giardini. L'aglio è bandito da tutti i pasti a Buckingham Palace e preferisce non consumare alimenti troppo ricchi di amido.

Ma la Regina non disdegna un bel cocktail. Anzi, ogni giorno ha una sua routine davvero particolare.

Prima di pranzo consuma sempre un gin, unito a un Dubonnet, che è un vino assai aromatizzato, a cui aggiunge una fetta di limone e tanto, tanto succo ghiacciato. A pranzo accompagna il pasto con un buon bicchiere di vino.

A cena è il momento di un bel Martini secco. Prima di andare a letto, poi, Sua Maestà non si fa mai mancare un bicchiere di champagne.

(Credits photo: Getty/Arisa Chattasa on Unsplash)