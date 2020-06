La Regina Elisabetta offre una visita virtuale all'interno di Buckingham Palace

Come molti luoghi di interesse culturale, Buckingham Palace è stato costretto a rimanere chiuso quest'estate a causa dell'emergenza sanitaria. Non volendo deludere i fan reali, desiderosi di dare un'occhiata all'interno della magnifica proprietà, la famiglia reale ha offerto al suo pubblico un tour virtuale tramite i social media.

Le storie di Instagram pubblicate sull'account @theroyalfamily hanno guidato gli spettatori attraverso questa esperienza. La foto di apertura dell'imponente esterno del palazzo reale è accompagnata da un testo: "Ogni estate Buckingham Palace accoglie migliaia di visitatori nelle sale di rappresentanza e nel giardino. Quest'anno l'apertura estiva non ci sarà. Ma con l'aiuto di @royalcollectiontrust, puoi esplorare il Palazzo da casa. Diamo un'occhiata dentro."

L'immagine successiva mostra il sontuoso White Drawing Room, "attraverso cui la Regina di solito entra nelle Sale di Stato". La sala dorata è "usata come sala di ricevimento per la regina e i membri della famiglia reale da radunare prima delle occasioni ufficiali" ed è anche "usata per il pubblico".

Il tour virtuale continua poi nella Sala del Trono, che "è stata progettata da John Nash, influenzato dal suo lavoro di progettazione di scenografie teatrali". Questa ispirazione è chiaramente evidente dalle tende rosse teatrali e dalla piattaforma sopraelevata, simile a un palcoscenico su cui sono posizionate i troni regali. Queste sedie furono "usate per l'incoronazione della regina nel 1953" e "ricamate con EIIR, per la regina Elisabetta II" e "P per il principe Filippo, il duca di Edimburgo".

Non può mancare nemmeno la sala da ballo, "la più grande delle Sale di Stato", che fu "completata nel 1855, durante il regno della Regina Vittoria". Oggi è usato "per scopi ufficiali, compresi banchetti e investimenti statali". A un'estremità della stanza si trovano due troni, "realizzati per l'incoronazione del re Edoardo VII e della regina Alexandra nel 1902", alti soffitti, lunghi tavoli e decorazioni d'oro. Una sala da ballo da favola.

Infine un vero e proprio gioiello dell'arte, la Pinacoteca di Buckingham Palace, "progettata per mostrare le opere di Giorgio IV". Oggi, tuttavia, i dipinti sono "principalmente opere italiane, olandesi e fiamminghe del 17 ° secolo". La Pinacoteca è anche utilizzata come sala di ricevimento, dove la regina ospita i suoi invitati.

(Foto Getty Images)