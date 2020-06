Principessa Charlene: la bellissima dedica d'amore per il Principe Alberto

Una frase che tocca il cuore: è quella dedicata dalla Principessa Charlene al marito, il Principe Alberto di Monaco.

In occasione della Festa del papà, che nel principato si è festeggiata il 21 giugno, la Principessa Charlene ha infatti pubblicato sulla pagina Instagram della sua fondazione "Strong together" un post di assoluto romanticismo: «Se Alberto I era l’esploratore, e Ranieri III il costruttore, Alberto II è il principe del cuore… del mio cuore».

Si fugano così tutte le voci malevole che volevano la Principessa Charlene eternamente triste a causa del suo matrimonio. Anzi, Charlene èpiù sorridente e serena che mai. Il 2 giugno aveva pubblicato una foto in cui era accanto al Principe Alberto. La coppia indossava la mascherina e la frase di accompagnamento diceva: «Insieme siamo forti».

Poi era venuta la Festa della mamma, il 10 giugno. Con una celebrazione familiare, tra fiori e sorrisi, che raccontava di una coppia unita e serena. Adesso, questa bellissima dichiarazione d'amore.

E anche il Principe Alberto non risparmia le frasi affettuose. Nel 2018 aveva dichiarato: «Il settimo anno di nozze si dice che sarebbe il caso di prendere fiato ma con Charlene è una storia d’amore che non ha bisogno di fermarsi a respirare». E in seguito, sempre a proposito della vita privata con la Principessa Charlene: «Ci ritagliamo momenti tutti nostri, magari a Roc Agel, sopra Monaco dove i piccoli si divertono nella natura, o con fughe nel week end in cui assaporare solo la vita di famiglia».