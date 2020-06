Lady Diana: arriva il film sul momento più drammatico della sua vita

Lady Diana torna in un film che è già tra i più attesi dell'anno. La pellicola si intitola "Spencer" (nome della famiglia della principessa del popolo) ed è diretta dal regista Pablo Larrain, che aveva già raccontato il dramma di un'altra grande donna alle prese con vicende tragiche: Jackie Kennedy.

A interpretare Lady Diana sarà Kristen Stewart, la ex Bella della saga di "Twilight".

Nel film il regista si concentra sul fatidico week end in cui Lady Diana decise di abbandonare la Royal Family e soprattutto il marito, il Principe Carlo. In quei giorni, la Principessa volle tornare a essere per sempre solo Lady Diana Spencer e non più la futura Regina del Regno Unito.

Il regista racconta così il motivo per cui ha voluto raccontare questa parte della vita di Lady Diana: «Tutti siamo cresciuti, o almeno chi faceva parte della mia generazione, leggendo e capendo cosa sia una fiaba. Di solito arriva il principe, trova la principessa, le chiede di diventare sua moglie e lei diventa regina. Quella è la fiaba. Quando qualcuno decide di non essere regina e dice "Preferisco andarmene ed essere me stessa" si tratta di un’enorme decisione, una fiaba al contrario. Sono sempre stato davvero sorpreso da questo aspetto e ho pensato che deve essere stato davvero difficile farlo. Quello è il cuore del film. Come e perché si decide di farlo? Si tratta di una storia davvero universale che può raggiungere milioni e milioni di persone, ed è ciò che vogliamo fare. Vogliamo girare un film ambizioso che entri in connessione con un pubblico mondiale interessato a quella vita così affascinante».

Circa la scelta di Kristen Stewart come interprete di Lady Diana (scelta che potrebbe far arricciare il naso a molti), Larrain spiega: «Per interpretare bene il ruolo si ha bisogno di qualcosa di davvero importante nei film, ovvero il mistero. Lei può essere molte cose. Anche davvero misteriosa, fragile e al tempo stesso forte, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco perché ho pensato a lei. Il modo in cui ha reagito dopo aver letto la sceneggiatura e come si è avvicinata al personaggio è davvero meraviglioso. Sarà fantastica e intrigante, è una forza della natura».

(Foto Getty Images)