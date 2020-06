Regina Elisabetta: si parla di abdicazione!

L'improvvisa pandemia di Coronavirus ha stravolto l'equilibrio del mondo intero, cambiando la vita di tantissime persone. E la famiglia reale non fa eccezione.

Il Regno Unito è stato duramente colpito dal virus, mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale e mietendo numerose vittime. E il pericolo sembra ancora lontano dall'essere sconfitto. Secondo gli esperti, anche quando si tornerà alla normalità, il virus potrebbe continuare a circolare ancora per anni, mettendo a rischio la vita dei soggetti più a rischio, come gli anziani.

Proprio a causa dell'età e in queste particolari circostanze, Elisabetta II (94 anni) potrebbe avere serie difficoltà a tornare alla vita e agli impegni di un tempo, nonostante il suo temperamento e la grande voglia di tornare alla normalità (come ha dimostrato partecipando ad una versione "ridotta" del Trooping The Colour, celebrato lo scorso 13 giugno). Per questo alcuni esperti reali, come Andrew Morton, ipotizzano che la regina sarebbe pronta a lasciare la guida del regno, un po' in anticipo rispetto ai suoi progetti (va detto che il suo resta comunque il regno più longevo della storia inglese!).

Se la regina Elisabetta dovesse effettivamente decidere di abdicare, il secondo in linea di successione sarebbe il principe Carlo (71 anni). Ma anche nel suo caso l'età avanzata potrebbe indurlo a lasciare a sua volta il posto al figlio, il principe William (37 anni).

Quelle degli esperti, comunque, sono ancora soltanto delle ipotesi. Bisognerà attendere notizie ufficiali per capire quale sarà davvero il destino del regno.

(Credits photo: Getty)