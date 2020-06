Charlene di Monaco: la bellissima foto della Principessa con la famiglia è un inno alla gioia

La Principessa Charlene ci ha regalato una foto che davvero tocca il cuore. Si tratta di un'immagine semplice, e proprio per questo tanto più bella: racconta di una ricorrenza familiare ed è rallegrata da tanti sorrisi. E' proprio un ritorno alla normalità, un augurio di vita serena.

La foto è stata scattata in occasione della Festa della Mamma, che in Francia si è appena celebrata. Per l'occasione, il Principe Alberto ha fatto una sorpresa alla famiglia: ha portato la moglie e i gemellini Jacques e Gabriella nel loro ristorante preferito.

Il racconto della sorpresa si trova sulla pagina Instagram della coppia: «Questa mattina, la Principessa si è recata al reparto maternità del Centre Hospitalier Princess Grace per congratularsi con le giovani madri e incontrare i piccoli nati nel Principato. Per l’occasione, la coppia regale e i suoi bambini, il Principe ereditiere Jacques e la Principessa Gabriella, hanno preso parte ad un momento intimo al ristorante Castelroc, che ha da poco riaperto le proprie porte».

(Foto Getty Images)