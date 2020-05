Regina Elisabetta: tutti i suoi segreti!

Proprio come tutte le donne, anche la Regina Elisabetta ha dei segreti di bellezza che segue da sempre. A cominciare dal profumo, che non dimentica mai di indossare: nel giorno del suo matrimonio, ad esempio, indossava White Rose di Floris, storico brand britannico. La Sovrana lo scelse perché in quel periodo adorava la rosa bianca. Per quanto riguarda i capelli, invece, sotto il cappellino li porta sempre leggermente mossi: ha lo stesso parrucchiere da ben 19 anni: si tratta di Ian Carmichael, il quale si reca a Buckingham Palace circa due volte a settimana e la segue anche nei viaggi ufficiali che oggi sono sempre più rari.

Ma veniamo al trucco. Innanzitutto, bisogna dire che il makeup della Regina non è mai stato molto marcato, ma piuttosto basato su tinte pastello e su un blush leggero. La Sovrana porta sempre con sé tutto il necessario per rinfrescare il trucco quando è in giro: nella sua borsetta rigorosamente abbinata all’abito, infatti, non manca mai il lipstick di turno. Per i rossetti Elisabetta ha una vera e propria passione: nel 1952 commissionò a Clarins addirittura un rossetto personalizzato da indossare nella giornata della sua incoronazione. Fu chiamato “The Balmoral Stick”, dal nome della sua residenza in campagna che tanto ama. Si trattava di un rossetto rosso molto particolare, contenente una punta di blu.

Tuttavia, il lipstick preferito della Regina resta il Pink Elizabeth Arden, un rosa intenso che risalta sul suo incarnato diafano. La scelta del colore del rossetto, in ogni caso, per la Sovrana deve essere sempre abbinata al vestito, tono su tono: per questo motivo, la sua stylist personale, Angela Kelly, cerca continuamente le nuance migliori da abbinare ai look regali, passando al vaglio tutte le marche di cosmetici preferite dalla Sovrana, che ha anche una marca preferita di sapone: si tratta del prodotto di Bronnley, un sapone che la aiuta ad avere una pelle sempre morbida, anche a 94 anni. Se la sua pelle è così luminosa anche a questa età, però, si deve alla sua scelta di non prendere mai il sole: le vacanze le ha praticamente sempre trascorse sempre in Scozia, dove il clima non è certo tropicale, e in ogni caso all’aperto utilizza sempre dei cappellini oppure porta con sé un ombrellino parasole.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, nei suoi outfit la Regina non dimentica mai i guanti, un accessorio che ama molto e che, ovviamente, devono essere abbinati bene con l’abito indossato. Li indossa sempre quando all’esterno, tranne che in casi rarissimi. Anche i guanti, così come gli abiti, vengono confezionati dalla Cornelia James, l’azienda che da anni rifornisce il guardaroba della Sovrana. Se la Regina sceglie da sempre look monocolore e dai toni accesi c’è un motivo ben preciso: non solo perché le piace vestirsi così, ma anche perché in questo modo è sempre ben riconoscibile per questioni di sicurezza. Ad oggi nessuno sa quanti abiti ci siano nell’armadio reale: il royal couturier Stewart Parwin, però, tempo fa rivelò che ogni abito viene riposto e classificato in base all’occasione in cui è stato indossato.

Sebbene porti quasi sempre le mani coperte, Elisabetta non rinuncia allo smalto: proprio come per i rossetti, anche in questo caso preferisce le tonalità di rosa, una in particolare quasi lattea, il Ballet Slippers di Essie. Parliamo, infine, delle borse: la Sovrana ne possiede più di 200 modelli diversi, tutti firmati da Launer London, il suo brand preferito ormai dal 1969, quando l’azienda gliene regalò uno che le piacque molto. La Regina, insomma, al suo look tiene davvero molto e per questo sceglie sempre il meglio sul mercato, per apparire sempre impeccabile, oggi così come all’inizio del suo Regno.

(Credits: Getty Images)