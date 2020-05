Meghan ricontatta l'ex, Harry progetta la fuga. Nubi sui Sussex?

La nuova vita di Harry e Meghan negli Stati Uniti non starebbe portando alla coppia la gioia e la serenità tanto agognate. Anzi, secondo alcune fonti vicine alla coppia, tra i due le tensioni sarebbero sempre più frequenti.

In realtà, stando ai rumor, l'ex attrice sarebbe felicissima di aver ripreso in mano la sua vita: ha già prestato la sua voce ad un documentario Disney e avrebbe molti progetti in cantiere per tornare nel mondo del cinema e della televisione, primo fra tutti una pubblicità per un noto brand.

Chi sta davvero soffrendo è invece il Principe Harry, che si sarebbe già pentito di aver abbandonato la Corona e la Famiglia Reale e, secondo alcuni insider, starebbe perfino progettando una fuga (tra l'altro appoggiata da Palazzo).

A scuotere ulteriormente la già precaria stabilità di Harry sarebbe stata anche la scelta di Meghan di rimettersi in contatto con l'ex fidanzato Luis Segura, l’agente immobiliare conosciuto e amato dai Vip con cui lei sarebbe rimasta in ottimi rapporti. Meghan lo avrebbe chiamato addirittura appena arrivata a Los Angeles.

Harry, che ha sempre sostenuto, protetto e ascoltato sua moglie (anche quando lei gli ha impedito di tornare a Londra dal padre Carlo, risultato positivo al Covid-19), avrebbe ora esaurito tutta la sua pazienza. Ma difronte alla possibilità di un suo ritorno a Londra, Meghan sarebbe andata su tutte le furie dando un ultimatum al marito: se il principe dovesse scegliere di tornare in Inghilterra, rischierebbe di non vedere più suo figlio Archie, che resterebbe negli Stati Uniti con la madre.

(Credits photo: Getty)