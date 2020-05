Regina Elisabetta: i messaggi in codice delle sue spille

La Regina Elisabetta, per il suo ruolo, non può prendere posizioni. Esprimere piacere o disappunto, commentare o criticare questo o quell'ospite. Eppure... eppure la Sovrana sa manifestare perfettamente le sue idee e opinioni. In modo sottile, con un linguaggio in codice che pochi conoscono. E che "parla" anche attraverso la scelta delle spille indossate.

Per esempio, la Regina Elisabetta ha scelto accuratamente le spille in occasione della visita del Presidente Trump, che non le deve essere molto congeniale, anche per i suoi (voluti?) errori d'etichetta.

In occasione della permanenza a Londra di Trump, la Sovrana ha infatti indossato una spilla in agata muschiata... dono di Barack Obama, presidente degli Stati Uniti prima di Trump, non molto caro all'attuale capo di stato statunitense. E non solo: la Regina Elisabetta ha anche indossato, sempre in occasione della visita di Trump, la spilla Queen Mother Palm Leaf, che sua madre, la Regina Mary, aveva usato per il funerale del marito, Re Giorgio VI. Birichina, la Sovrana! Che ha perfezionato l'opera scegliendo, ancora per l'incontro con Trump, anche la Sapphire Jubilee Snowflake, un fiocco di neve in diamanti e zaffiri, dono del Canada, paese spesso criticato dal presidente USA.

E sempre questa spilla, Sapphire Jubilee Snowflake, era sul cappotto della Regina poco dopo l'annuncio della Megxit. Per i buoni di cuore, si trattava di un segno che la Sovrana approvava la partenza di Meghan e Harry per l'America. Per i maliziosi, era un ringraziamento al Canada che accoglieva i Sussex, finalmente via dalla Gran Bretagna.

Per esprimere invece gioia e approvazione, la Regina Elisabetta si serve della spilla Three Thistle (Tre Cardi), dono del Sultano dell'Oman. Il cardo è infatti il fiore nazionale scozzese, il paese tanto amato dalla Sovrana. Altra spilla di buon augurio è la True Lover’s Knot (il nodo del vero amore). Un gioiello romantico, sfoggiato durante il matrimonio di Kate Middleton con il Principe William (e alle nozze della Principessa Margaret).

E la spilla indossata durante il coraggioso discorso alla nazione, per sostenerla durante la prima fase del Coronavirus? Era stata donata alla nonna della Sovrana, la Regina Maria di Teck, che era stata di grande sostegno per il marito, il Re Giorgio V, durante gli anni duri della Prima Guerra Mondiale. Un invito a resistere dunque. E anche un omaggio, con il suo colore tra il verde e il turchese, ai camici del personale sanitario, impegnati nella lotta contro il virus.

Nella gallery qui in fondo, vi mostriamo nell'ordine la spilla Sapphire Jubilee Snowflake, la True Lover’s Knot, la Queen Mother Palm Leaf e la spilla della Regina Maria di Teck. Nella foto grande in apertura dell'articolo spicca la spilla Three Thistle (Foto Getty Images)

Embed from Getty Images