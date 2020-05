Baby Archie festeggia il primo compleanno, ma tra Harry e Meghan c'è aria di crisi

Il primo compleanno del loro erede Archie sarà festeggiato con una festa in piscina e una torta senza zucchero. Il party del piccolo Archie Harrison, in piena pandemia, sarà sobrio ovviamente. Il primogenito di Meghan e del principe Harry, nato il 6 maggio 2019, celebrerà l'evento con una torta senza zucchero, fatta di soli ingredienti biologici. Nonostante i dissapori della loro fuoriuscita, i coniugi che vivono in una grande casa a Los Angeles, faranno una videochiamata alla famiglia rimasta in Inghilterra. Alla nonna-bis, la Regina Elisabetta, e poi ai cuginetti, i figli di William e Kate Middleton.

Aria serena in famiglia insomma. Ma non è proprio tutto tranquillo in casa Sussex. Secondo numerose fonti, ci sarebbe aria di crisi tra Meghan Markle e suo marito Harry. Infatti sembrerebbe che Meghan sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Harry stava progettando di tornare a casa per stare un po' con i propri cari. Il tabloid Globe riferisce che ci sarebbe stata una lite tra i due coniugi e Meghan avrebbe dato un ultimatum al marito: il principe ha due opzioni, o rinunciare per sempre alla sua famiglia inglese o non vedere più il figlio. Infatti Harry si sarebbe pentito e sarebbe devastato per aver fatto un grosso errore allontanandosi dalla Royal Family. Insomma, la famiglia d'origine è ancora troppo importante per lui. Ma non solo. Alcune fonti vicine alla coppia, riferiscono che Harry si sentirebbe molto solo e sarebbero molto preoccupate per lui.

Temono che possa ricadere in depressione, malattia di cui aveva già sofferto in passato. Il duca si sarebbe detto stanco dei capricci della moglie e delle sue continue spese. Spese elevatissime, che avrebbero quasi portato alla bancarotta la loro società di beneficenza. Come se non bastasse, tra poco uscirà la biografia “Thoroughly Modern: The Real Worl of Harry and Meghan” che potrebbe distruggere la Famiglia Reale per i segreti raccontati. Secondo alcune indiscrezioni, le 320 pagine conterrebbero delicati retroscena sulla fuoriuscita dei Sussex. Secondo quanto rivela Vanity Fair, la biografia uscirà l’11 agosto e promette un vero uragano in casa Windsor. Perché? Meghan e Harry in realtà sarebbero stati messi all’angolo e costretti a compiere la drastica scelta... uno scenario nuovo della storia. Tutti i dettagli nel libro che uscirà.

(Foto Getty Images)