Tanti auguri a Charlotte: 5 anni da principessa

Qualche giorno fa Baby Louis ha compiuto 2 anni in quarantena. Ora anche la sorellina Charlotte farà lo stesso: il prossimo 2 maggio, infatti, farà 5 anni. Mamma Kate e papà William, che da poco hanno festeggiato il loro nono anniversario di matrimonio, le stanno organizzando un party speciale. Secondo alcune fonti vicino alla Royal Family, i membri della famiglia saranno collegati in videochiamata per cantare tutti insieme "Happy Birthday". Anche la Regina Elisabetta.

La figlia del duca e della duchessa di Cambridge, che attualmente è in isolamento nella casa di Anmer Hall con la famiglia, potrà così riabbracciare virtualmente i suoi affetti più cari. La giornata del suo compleanno sarà una grande festa, con tanti giochi e la tradizionale torta. In famiglia non sono preoccupati che quest'anno sarà un compleanno diverso dal solito, l'importante ed essere tutti vicini, anche se a distanza.

"La famiglia ha organizzato una festa su Zoom, in modo che possa parlare con i parenti e con gli amici. Quindi, hanno stilato un piano completo che le darà tutto il divertimento di un festa normale - compresi torte e giochi - nonostante le circostanze straordinarie che stiamo tutti affrontando", queste sono state le parole che la fonte ha riferito al The Sun. "La sua bisnonna si unirà alla chiamata di famiglia. Per quanto riguarda Charlotte, la parte importante è che tutta la famiglia sia al suo fianco per dirle: Buon compleanno", ha poi aggiunto.

La principessina è abituata ai tablet e alla tecnologia, nonostante la sua giovane età, per cui per lei non sarà un problema collegarsi e vedere i parenti in video. Speriamo che ci sia anche il Principe Filippo, con il quale la piccola Charlotte ha un rapporto speciale.

(Foto Getty Images)