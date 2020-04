Kate Middleton e il Principe William festeggiano 9 anni di matrimonio

Kate Middleton e il Principe William festeggiano nove anni di matrimonio. Era infatti il 29 aprile del 2011 quando sembrava avverarsi la favola di una moderna Cenerentola, nata borghese e destinata a sposare il futuro Re d'Inghilterra.

Certo, è vero che Kate Middleton non era una povera orfanella come Cenerentola: la sua famiglia è facoltosa e le ha consentito di studiare nelle miglior scuole, dove appunto, ha conosciuto il Principe William. Ma Kate ha dovuto impegnarsi molto, e a lungo, per sposare il suo William. Più di una voce mormora infatti dell'iniziale ostilità di Camilla, moglie del Principe Carlo. E la giovane Kate ha anche avuto il suo da fare per imparare a perfezione l'etichetta e per assoggettarsi a quegli obblighi che hanno fatto fuggire la cognata Meghan a gambe levate.

Adesso, 9 anni dopo, Kate e il Principe William hanno 3 figli (George, Charlotte e Louis) e hanno anche superato quella che sembrava una crisi matrimoniale.

Quest'anno, i festeggiamenti dell'anniversario saranno familiari e intimi come non mai. I Duchi di Cambridge si trovano infatti, con i bambini, nella loro tenuta di Amner Hall, in isolamento a causa del virus. E qui sta preparando anche il party per la piccola Charlotte, che compie 5 anni il 2 maggio. Ma si sussurra di una sorpresa di William alla sua Kate... Staremo a vedere di cosa si tratta.

(Foto Getty Images)